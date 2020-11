En 2008, indicó, se acordó de que las presas del Grijalva iban a permanecer en temporadas de lluvia vacías o se iba a procurar que no estuviesen llenas, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y a cambio de eso se iba a hacer una presa abajo de Peñitas. No lo hicieron y como no se cumplió siguieron operando las presas de la misma forma . En efecto, añadió, durante el gobierno de Peña hubo otro plan que tampoco se realizó.

Al señalar que desde 2008, ante las inundaciones del año anterior, el gobierno federal elaboró un plan para evitar más desastres de ese tipo pero no aplicó, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que dentro del proyecto actual para Tabasco se prevé que las presas permanezcan vacías en tiempo de lluvia, aun cuando en ese periodo no se genere energía eléctrica.

Puntualizó que ante la contingencia, la atención se hará por etapas; primero, proteger a la gente, sacando del agua a los damnificados para llevarlos a refugios; luego se entregarán apoyos para alimentos para 80 mil familias, tanto en Chiapas como en Tabasco.

Más adelante, a partir de los censos, se apoyará con enseres domésticos a la par de atención médica, en particular a grupos vulnerables, como personas con discapacidad, sin tomar en consideración la edad de los beneficiarios.

También habrá un programa de desarrollo urbano porque es una paradoja que hay agua en abundancia que inunda pero no hay agua para el uso doméstico, no hay líneas, no hay pozos o las tomas de las aguas de los ríos no funcionan porque ya no sirven las plantas, no hay red de distribución, el drenaje está destruido en el caso de Villahermosa y así casi todas las cabeceras municipales .

Además habrá que pavimentar y resolver el problema de vivienda pero no construir en las mismas zonas bajas.