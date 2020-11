P

aso a pasito se recuperan los empleos formales cancelados durante los primeros meses de este pandémico año, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en octubre pasado más de 200 mil plazas se sumaron a sus registros, con lo que el balance de los primeros 10 meses de 2020 es de 19.9 millones de trabajadores inscritos en dicha institución.

Con ello, de acuerdo con el IMSS, la disminución del empleo en lo que va del año (enero-octubre) es de 518 mil 609 puestos, de los que 90.9 por ciento corresponde a plazas permanentes. En los últimos 12 meses se registró una disminución de 824 mil 591 puestos, equivalente a una tasa anual de -4 por ciento. Los sectores con crecimiento anual en puestos de trabajo son electricidad, con 1.4 por ciento; agropecuario, 0.8; y servicios sociales y comunales, con 0.5 .

Por otro lado, el Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey, campus estado de México –de cuyo análisis se toman los siguientes pasajes– advierte que la evolución de la actividad económica impactará la de por sí grave situación en la que se encuentra el mercado laboral nacional.

Alrededor de 56 por ciento de las personas en edad y condición de laborar se ocupa en la economía informal, de manera que no cuentan con acceso a las instituciones de salud pública, carecen de una cuenta de ahorro para el retiro y no poseen el resto de las prestaciones otorgadas por la ley a los trabajadores del sector formal. Esto no sólo va en detrimento del trabajador, sino también de las finanzas públicas ya que los recursos que obtiene el gobierno mediante la recaudación se ven limitados y con ello también la generación de nuevos proyectos de inversión que se podrían traducir en fuentes de trabajo del sector público.

La precarización del mercado laboral es otro de los problemas que continuarán agudizándose ante la falta de un mayor crecimiento económico. El ejemplo más notable se observa en los ingresos salariales de los trabajadores, ya que las personas que perciben más de 5 salarios mínimos representan solamente 2.5 por ciento de la población ocupada; en contraste, más de 55 por ciento de los trabajadores perciben, en el mejor de los casos, hasta 2 salarios mínimos.