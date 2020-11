E

l trabajo remoto ( home office) se ha implantado como una necesidad en México y el mundo por el confinamiento derivado del coronavirus. Sin embargo, una vacuna desarrollada por los laboratorios Pfizer y BioNtech alienta la esperanza de volver a la vida que teníamos antes de la pandemia. El sondeo de esta semana plantea esta pregunta: ¿Preferirías regresar a la oficina o seguir en home office? Las respuestas aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 852 personas; en Twitter, 125; en El Foro México, 493, y en Facebook, 234.

Twitter

Bien ejecutado el home office puede dar mayor productividad.

@OscarAlvarezG /CDMX

Soy desempleado, debido al cierre de una fábrica a causa de la pandemia.

@Adanbarrera /CDMX

Prefiero estar en casa, así no gasto mi tiempo ni mi dinero en traslados cansados e inútiles.

@IbarraGSandra /EDOMEX

En el home office paso tiempo con mi familia, como más sano, me da tiempo de hacer ejercicio (he perdido peso), no gasto tanto en gasolina, contamino menos, no he tenido que comprar ropa y todo eso compensa por mucho lo que he tenido que gastar en Internet y energía eléctrica.

@mariohumbertohl /CDMX

Con esta enfermedad, nuestra rutina y estilo de vida ya se modificaron; aun así, con o sin la vacuna, prefiero regresar a mi trabajo habitual con las medidas recomendadas: distancia social, higiene personal y uso de cubrebocas.

@IgnacioAlvarado /El Mante

Habría que alternar días en casa y días en la oficina, ya que las empresas están ahorrando los gastos de luz e Internet, además de que el personal de mantenimiento e intendencia quedó desempleado, y qué decir de los negocios de venta de alimentos.

@Socorro /Zinacantepec

Como muchos que vivimos en el estado de México, nos tenemos que trasladar a la CDMX, lo cual implica dos horas (cuatro en total), y en ocasiones hasta más tiempo, con el riesgo de asaltos, por lo que para mí sería una bendición no regresar más que un par de días por semana.

@CatalinaTrujano /Edomex