Implora se reanunde apoyo del programa Bienestar a su papá

eñor presidente Andrés Manuel López Obrador: le escribo para solicitar su intervención para que se continúe apoyando a mi papá, Ángel Carlos Rojas, en el programa del Bienestar para personas de la tercera edad, ya que desde principios de este año no le ha llegado su apoyo económico. Mi papá tiene 77 años y vive con mi mamá, una hermana y una nieta, y no quiere ser una carga para ellas. Hemos solicitado aclaraciones en las oficinas correspondientes para saber por qué se suspendió el apoyo, pero a la fecha no hemos recibido respuesta.

De antemano, agradezco su apoyo.

Joanni Rojas Rodríguez, teléfono:55-8916-6288

De la Constitución de 1917 al outsourcing neoliberal

Sin duda, la Constitución de 1917 fue una de las más avanzadas del mundo en su tiempo. Su contenido fue resultado de una lucha armada que costó alrededor de un millón de vidas. El artículo 123 que establece los derechos de los trabajadores asalariados fue una de las cúspides de esa gloriosa legislación social.

Pasaron siete décadas para que la patronal, por medio de una gran patraña (el outsourcing), y con apoyo de los gobiernos prianistas, echaran a la basura derechos como la sindicalización, la huelga, el salario social justo, la seguridad social y la seguridad en el empleo. Y como cereza del pastel, les permitieran la evasión fiscal.

Espero que la iniciativa del gobierno federal al respecto no sea sólo un gatopardismo. Porque mientras no desaparezca la figura ilegal, no podemos tener la seguridad de volver a los ideales del Constituyente de 1917. Se trata de una auténtica justicia social de la denominada Cuarta Transformación (4T).

Luis Hernández Romero

Suspenden sin bases pago de pensión en el Issste a viuda

El pasado 2 de junio el subdelegado de prestaciones del Issste, Arturo Rivero López, informó a la compañera Refugio Cilinciario que ya no recibiría la pensión de viudez, con el falaz argumento que su fallecido esposo tenía asignada una pensión de 10 UMA (unidad de medida y actualización), al igual que ella.

Violando todos los preceptos legales y morales, este funcionario no sólo despojó a la compañera de la pensión a que tiene derecho, sino que ordenó que las mensualidades que ya le habían entregado tras el fallecimiento de su cónyuge, le fueran descontadas de su mermada pensión de 10 UMA.

Esto tiene que ser tomado en cuenta de inmediato por todos los trabajadores si no queremos que nuestras parejas se vean en este penoso caso cuando le paguemos la deuda a la tierra.

En el actual gobierno hay funcionarios con orientación neoliberal que nos van a seguir afectando, por lo cual pedimos al director general del Issste, Luis Antonio Ramírez, ordene se realice el pago de pensión por viudez a Refugio Cilinciario.