l primero, formado por siete músicas a golpes. ¿Cuáles? Éstas:

1.- Music for pieces of wood (Música para trozos de madera), de Steve Reich. Sabrosa e hipnótica música repetitiva en la que las distintas maderas, resonancias y timbres llegan a dar la impresión de motivos melódicos que, estrictamente, no están ahí.

2.- Metro Chabacano, de Javier Álvarez. Luminosa obra original para cuarteto de cuerdas que, tocada a cuatro marimbas, es igualmente efectiva y que contiene, también, interesantes elementos de repetición.

3.- ¿Sabe cómo é?, de Leopoldo Novoa. Extrovertida pieza para un curioso ensamble de cuatro guacharacas con adición de marimbol e interpolaciones vocales, que produce la impresión de un interesante tropicalismo posmoderno.

4.- Soundscape No. 1 (Paisaje sonoro No. 1), de Raúl Tudón, obra en la que la percusión es abordada no por su valor en ritmos y acentos, sino en colores y texturas. Crótalos y vibráfonos frotados, cuencos, macetas, gongs, glockenspiel, marimba (indispensable tratándose de música de Tudón), crean un ámbito acústico lleno de sutilezas y posibilidades de evocación.

5.- Hematofonía, de Héctor Infanzón. Auténtica música del cuerpo, sin instrumento alguno, pero con coreografía, un poco de scat, un mucho de onomatopeya y otro tanto de juego.

6.- Musique de table (Música de mesa), de Thierry de Mey, ya un clásico del teatro musical sencillo pero eficaz, de alto rendimiento escénico y musical logrado con recursos mínimos: seis manos, una mesa y una buena dosis de sentido del humor.

7.- Tambuco por bulerías, de Miguel González. Rico injerto transcultural que conecta el cajón peruano (cuatro de ellos) con este extrovertido palo de la tradición del flamenco, cuya estilización va de la mano con la conservación de los gestos originales. Todo, tocado con su maestría habitual por el cuarteto de percusiones Tambuco, en un videoconcierto grabado (y bien grabado, hay que decirlo) en su tambucueva veracruzana, en Briones, con una producción de video bien lograda en el manejo de los ángulos de cámara y una iluminación con buen sentido dramático. Este concierto debió realizarse en vivo, en Portland, para la asociación Friends of Chamber Music, pero…