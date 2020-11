S

i bien hay mucho que festejar con la derrota de Donald Trump (bit.ly/2JSoY56), pecando de ingenuidad y por una duda que tengo, quisiera preguntar si el rasgo principal de la presidencia de Joe Biden será articular los lazos con sectores progresistas de su campo y estar abierto a las presiones desde abajo (bit.ly/3lodF2s) o seguir −en esto al final se basó su estrategia electoral− apostando a un mix de neoliberalismo y neoconservadurismo, cortejando y cooptando a los republicanos disidentes (p.ej. a Mitt Romney, bit.ly/3lioTW8) –dadas las comparaciones de Trump a Hitler y de su periodo al fascismo, todo ya empieza a parecer la operación Paperclip en la que Washington reclutaba a los ex nazis− para ir cerrando el horizonte de posibilidades y sofocar el clima social que podría abrir el camino a los verdaderos cambios en Estados Unidos (bit.ly/2I7A5GX).

¿Existe mejor muestra de su gatopardismo –siendo Joe Biden la encarnación del consenso neoliberal que mató la política y parió a Trump− que su postura en la pandemia de Covid-19 ante la cual, contrario a la izquierda de los demócratas, se negó a ofrecerles a sus ciudadanos el acceso a la salud universal −su pragmático , o sea, corto plan ( Medicare for All), apenas se mencionó en la campaña−, plantando no más una cara experta y aferrándose a la vulgata neoliberal dictada por corporaciones y bancos que sostienen el sistema de salud (y económico) funcionable a los ricos (bit.ly/38kZNCt)?

¿Cuál, disculpen, será –frente a sus llamados a reafirmar la posición internacional de Estados Unidos (véase: Joseph Biden, Why America must lead again. Rescuing U.S. foreign policy after Trump, en Foreign Affairs, marzo-abril 2020)− su primer país bombardeado? El presidente electo ya tiene todo un gabinete de guerra para restablecerla (bit.ly/3lgXjsh); como senador fue un arduo promotor y arquitecto de guerras en Afganistán e Iraq y figura clave para gestionar el apoyo bipartidista para hazañas neoimperiales de G. W. Bush (bit.ly/3l9rXDX). Siendo vicepresidente, junto con Obama, bombardeó a más países que Bush Jr.

¿Supondrá su presidencia también el apretar el tornillo a los migrantes para satisfacer – por el bien de la unidad nacional − la base trumpista? Durante su vicepresidencia solía referirse a los centroamericanos, niños incluidos, que él y Obama deportaban a cifras récord −más que Trump− como una peligrosa oleada .