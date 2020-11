Leticia Olán, albergada en una escuela de Acachapan y Colmena del municipio de Centro (Villahermosa), relata: El agua (del río Grijalva) se llevó todos mis animales de patio: gallinas, pavos que estaba engordando para la Navidad y dos cerdos; aparte, los muebles de la casa. El agua no da tiempo de nada; uno se confía en que no llegará la inundación, pero hoy estamos todos los vecinos aquí refugiados hasta que baje el nivel .

Yo ni pensé en mis cosas, porque lo más importante era ponernos a salvo, pero también perdí todo; algunos muebles están aún entre el agua, pero ya no sirven , asevera Lourdes Hernández.

En Acachapan y Colmena, del municipio de Centro, a las víctimas del Grijalva no les fue mejor. José Gallegos refiere: Aún no termino de pagar una televisión a color que saqué en abonos. Es lo que más me duele, porque no tendré en qué ver los partidos de futbol; era mi única diversión .

José López, de la colonia Gaviotas Sur, se queja: La creciente me dañó el refrigerador y las computadoras de mis hijos, también una estufa . Por suerte, un día antes le encargó a un amigo resguardar su vehículo, pues vive en una zona alta.

A eso de las dos de la mañana nos sorprendió el ruido de las corrientes; estábamos durmiendo mi esposa y mis hijos, y como pudimos nos subimos a la segunda planta. Cuando nos acostamos no había señales de que nos fuéramos a inundar. Sólo pude alzar un refrigerador y la estufa, pero con las prisas se nos olvidó rescatar dos computadoras de mis hijos .