Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 13 de noviembre de 2020, p. 8

Al mantener la calificación de la deuda soberana de México dentro del rango de grado de inversión, Fitch Ratings reconoce el manejo responsable de las finanzas públicas, mientras la aprobación en lo general del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) garantiza el financiamiento a todos los programas de gobierno, a las obras prioritarias, las participaciones a los estados y recursos suficientes para salud, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Consideró un récord que diputados de oposición presentaran mil 29 reservas, porque ya no se dan moches y, en tono burlón, comentó al secretario de Hacienda, quien reía a su lado: Arturo (Herrera) no se aplicó, no negoció como Agustín Cartens, quien en tres años al frente de esa dependencia logró por unanimidad la aprobación del presupuesto, porque “empezaron a repartir los moches.

“Era un acto de corrupción, compraban los votos, una vergüenza... Los dirigentes de partidos en la Cámara juntaban dinero suficiente y lo repartían, pero el negocio era construir. Un poco lo que hacían con los fideicomisos del Conacyt… primero hacían edificios, y ahí están como elefantes blancos, porque les importaba quedarse con los sobornos”, afirmó en conferencia de prensa.