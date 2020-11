Sobre el tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que, al igual que organizaciones civiles, en particular las que supuestamente combaten la corrupción, deben transparentar su operación y financiamiento. El pueblo no debe financiar a quienes están en contra de la mayoría de los mexicanos y sólo están a favor de una minoría rapaz ; el que nada debe, nada teme, afirmó en referencia a organizaciones que se llaman, comentó irónico, Sí o Juntos por la corrupción .

Al advertir que les realizarán auditorías y aplicarán sanciones, incluso retirarles la autorización, mencionó que han detectado gastos en comidas carísimas en lugares turísticos para dos o tres personas, que deducen y meten como gasto acreditable , así como donan bienes o activos, cuya propiedad no pueden acreditar .

En conferencia de prensa que ayer duró una hora 37 minutos, casi la mitad que el miércoles, también resaltó que entre la minoría con enormes fortunas hay quienes las obtuvieron por saqueo al erario.

Buenrostro precisó que desde el invento de las donatarias, reguladas por el Código Fiscal, se ha abusado mucho y una gran mayoría se ha portado mal porque no reporta ni acredita gastos.

Hasta presentan facturas que ni siquiera están a nombre de la fundación , y nunca se les ha practicado una auditoría ni aplicado sanciones, ni siquiera porque en los últimos cinco o siete años incumplen con entregar sus informes anuales.

En otro tema, cuestionado sobre presuntos desvíos millonarios del ex mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, el Presidente aseguró que en el estado siempre se ha padecido de gobernadores mediocres y ladrones y hay denuncias en su contra, tan es así que, recordó, uno está en la cárcel. Pero ahora hay un mandatario, Cuitláhuac García, no estoy diciendo que es un santo, que es perfecto, pero no tengo duda que es una gente honesta , destacó.

Adelantó que una mujer sustituirá a Rosa Icela Rodríguez en la coordinación de Puertos y Marina Mercante.