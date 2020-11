De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 13 de noviembre de 2020, p. 5

Ayer por la mañana se publicó en Facebook un documento que supuestamente es con el que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la orden de aprehensión contra el ex secretario de Hacienda Luis Videgaray.

En dicho escrito se menciona que el ex presidente Enrique Peña Nieto dirigió a un grupo de poder criminal, en el que Videgaray y Emilio Lozoya, ex director de Pemex, fueron utilizados para beneficiar a la empresa brasileña Odebrecht. Sin embargo, el Ministerio Público Federal (MFP) no constató la autenticidad del escrito. Consultada al respecto, la FGR respondió que estaba revisando la información. En tanto, en círculos judiciales y grupos de abogados se menciona que se trata de una filtración desde las altas esferas de la fiscalía, situación de la que se interrogó a la FGR sin éxito.