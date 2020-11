E

n las entregas del 30/10 y 06/11) sinteticé los contenidos de la línea de acción f) Reducción de la desigualdad y superación de la pobreza económica , para crear el Estado de bienestar auténtico, desmercantilizador y desenajenante (EBDD), una de las dos tareas ( medios) para el objetivo ( fin) de vida buena y plena para todos y todas (la otra tarea es establecer un modelo económico sustentable y mucho menos desigual) de la Plataforma Electoral 2015 (PE15) de Morena (desechada por AMLO). Recuerdo que las líneas a) a g), (véase entrega del 23/10) son: a) Conformar el EB con la administración pública en su conjunto; b) Reformar la Constitución para que el Banco de México se ocupe también del crecimiento económico y no sólo del control de la inflación. c) Superar la subordinación de las políticas públicas a la disponibilidad de ingresos públicos, para lo cual la Ley de Ingresos no debe aprobarse al margen de las necesidades de gasto. d) Puesto que el EB requiere un Estado fiscalmente fuerte, no basta con la austeridad en el gasto corriente, debe hacerse una reforma fiscal progresiva. e) Revertir la reforma laboral del 2012 que nulifica los derechos de los trabajadores e institucionaliza formas de explotación laboral salvaje, impulsar la democratización de sindicatos e institucionalizar la participación de los trabajadores en las ganancias de productividad empresariales. Las demás líneas de acción para el EBDD son:

G) Avanzar en la desenajenación del trabajo, estimulando la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, la autogestión y la democratización en los centros de trabajo. Esto supone democratizar y fortalecer los sindicatos. h) Las transferencias monetarias vigentes (de manera gradual): dejarán de ser condicionadas y focalizadas a hogares individuales y pasarán a ser incondicionales y universales, o bien focalizadas territorialmente y fundarse en un derecho específico para que todos sean derechohabientes; universalizar la beca educativa del Prospera, mediante una ley, a todos los estudiantes de escuelas públicas de prescolar a preparatoria; el apoyo alimentario del Prospera debe aumentarse sustancialmente y generalizarse a todos los hogares que habiten municipios en los cuales la incidencia de la pobreza supere la media nacional; en los demás municipios será focalizada a hogares pobres; los apoyos monetarios del programa 70 y más (y del Prospera a adultos mayores) se deben universalizar a todos los mayores de 68 y más y su monto inicial de medio salario mínimo gradualmente aumentarse hasta alcanzar un salario mínimo; otorgar una transferencia universal para cada menor que aún no asista a la escuela; y una transferencia a todos los discapacitados del país.

En salud y seguridad social, la PE2015 de Morena propone: i) Crear el Servicio Nacional de Salud (SNS) Gratuito y Universal que comprenda los tres niveles de atención y la rehabilitación y que no excluya ningún padecimiento, consolidando en una única institución pública los servicios de salud de IMSS, Issste, Seguro Popular, Secretaría de Salud, etcétera. Toda la red nacional pública será absorbida por el SNS, financiado con impuestos generales. Esta propuesta se funda en los siguientes principios: el valor igual de todos los seres humanos; el acceso universal, igual, oportuno y gratuito a los servicios requeridos ante la misma necesidad de salud; la solidaridad financiera entre enfermos y sanos, y entre generaciones; y la centralidad de las instituciones públicas. El SNS operará un modelo de atención integral y escalonado de salud, con énfasis en la educación para la salud, la promoción y la prevención y con acceso a servicios complejos y a la rehabilitación integral, físico-psíquico-social. El modelo incluye el control social y la participación popular en salud. j) Unificar y reformar los sistemas de pensiones laborales existentes (IMSS, Issste, Pemex y otros) para constituir un sistema de seguridad social laboral único solidario intergeneracional, eliminando las capitalizaciones individuales, que garantice a todos una pensión digna. Otorgar a todos los que trabajan en el sector informal, durante los días que cubran las constancias de incapacidad emitidas por el SNS (por enfermedad o accidente o cualquier otra causa), un salario mínimo diario. Eliminar los sistemas pensionarios privilegiados en altos mandos.