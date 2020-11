E

l senador Napoleón Gómez Urrutia no pudo sacar adelante su iniciativa de ley para regularizar el outsourcing. Representantes de las organizaciones del sector privado –el Consejo Coordinador Empresarial y Coparmex– negociaron el apoyo de senadores de los partidos de oposición y la bloquearon. En un segundo intento, el presidente López Obrador anunció que enviará un proyecto de ley para poner orden a ese esquema de contratación. No fue pactado previamente con las organizaciones patronales, así que lo que debe esperarse es que nuevamente se opondrán. Ahora los del Yes For Mexicou andan muy de la mano con el prianperredismo, por lo que se espera que sus representantes en el Senado armarán un frente duro. Será necesario que la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informe ampliamente las ventajas de la iniciativa presidencial, porque hay un argumento que usarán para desvirtuarla: modificar el esquema actual del outsourcing generará desempleo. Y tal argumento hasta podría ganar la antipatía de los trabajadores hacia la nueva legislación. Se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan. Se procederá por el delito de defraudación fiscal, se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a los que incumplan , dijo Luisa María. En otras palabras, hay que ganar dos batallas: la del Congreso y la de la opinión pública.

La guerra de las vacunas

No hay que suponer que es algo fácil –ni siquiera teniendo el dinero en la mano– asegurar una dotación de vacunas suficiente, sobre todo cuando se trata de las necesidades de un país. Una segunda ola de infecciones por coronavirus se extiende a través de Europa y Estados Unidos rompiendo récords diarios de nuevos casos, la necesidad de un remedio es más urgente que nunca. Las compañías farmacéuticas compiten para llevar un medicamento viable al mercado. Y esta semana llegó un rayo de esperanza. El 9 de noviembre, Pfizer y BioNTech anunciaron que su vacuna experimental fue más de 90 por ciento efectiva en los ensayos iniciales. Por su lado, Rusia anunció que su Sputnik V es efectiva 92 por ciento. Pero hay un largo camino por recorrer antes de que estén disponibles en cantidades suficientes para inmunizar al mundo entero. No es de extrañar, entonces, que los países estén luchando para asegurar el suministro, incluso antes de que se haya establecido su seguridad y eficacia, de acuerdo con la revista The Economist, de Londres. La mayoría de estos acuerdos, conocidos como compromisos de mercado anticipados (AMC) han sido alcanzados por los países ricos. Los datos recopilados por investigadores del Centro Mundial de Innovación Sanitaria, de la Universidad de Duke, muestran que los países de ingresos altos representan más de la mitad de todas esas compras confirmadas. Estados Unidos es el único responsable de casi una sexta parte de estos AMC, habiendo reservado más de mil millones de dosis de media docena de fabricantes. Esto equivale a tres dosis por persona. Canadá ha comprado 10 dosis para cada uno de sus ciudadanos. Un grupo de otros países ricos ya ha acordado comprar aproximadamente 600 millones de dosis de la droga Pfizer BioNTech. Sin ser rico, México ha asegurado un suministro suficiente. Otra misión bien cumplida del canciller Marcelo Ebrard.