Bukele sostuvo en conferencia de prensa, el 24 de septiembre, que no se permitió al juez el acceso a los archivos porque hay documentos militares secretos de operaciones recientes, aunque era obvio que el juez se iba a concentrar en los hechos de 1981.

Quisiera que por favor nos abra y nos permita entrar para dar cumplimiento a esta orden judicial de inspección , dijo el juez al militar a cargo del portón principal. Pero no hubo respuesta.

Claros, de 42 años, tenía tres años cuando ocurrió la matanza de 978 personas, incluidos 553 niños. No recuerda nada, pero su madre, Santos Romero, de 66 años, se lo ha contado todo.

El tribunal a cargo del caso resolvió el pasado día 4 tramitar la petición de los abogados querellantes para que la fiscalía determine si el presidente Bukele y el ministro de la Defensa, contralmirante René Francis Merino Monroy, cometieron delitos al incumplir una orden judicial.

Sobre eso, La Jornada intentó obtener, sin éxito, una reacción del ministro de Defensa.

Ni siquiera en los dos gobiernos del FMLN, entre 2009 y 2019, se abrieron los archivos de las fuerzas armadas sobre la masacre, al parecer por el temor a un golpe de Estado.

Todos los presidentes han hecho lo mismo, no nos han querido apoyar , añadió Chicas, de 50 años. Tenía 11 años cuando esto sucedió.

Tres hermanas y un hermano de ella murieron en la matanza: Lucrecia, de 27 años; María, de 30; Marta, de 28, y Pedro, de 33.

Ella se libró de ser asesinada porque junto con su papá y otra hermana había salido del caserío donde vivía, Ranchería, en las cercanías de El Mozote, a ver un terreno que quería comprar.

A mi hermano y hermanas los mataron a balazos, le prendieron fuego a la casa y tiraron las paredes para soterrarlos , recordó entre sollozos.

El Salvador vivió una cruenta guerra civil entre 1980 y 1992 que dejó unos 75 mil muertos y 8 mil desaparecidos.

El caso penal sobre la masacre se abrió en 1990, pero no llegó a nada debido a la ley de amnistía aprobada al finalizar el conflicto en 1993.

Sin embargo, el caso fue reabierto en septiembre de 2016, gracias a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que en julio de ese año declaró inconstitucional aquella ley.

Entre los acusados se encuentran los generales José Guillermo García, ex ministro de Defensa; Juan Rafael Bustillo, ex comandante de la Fuerza Aérea, y Rafael Flores Lima, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, quien falleció el pasado 29 de junio.

Aunque el juez no pudo revisar los archivos, los familiares de las víctimas y sus abogados creen que hay suficiente evidencia para llegar a una condena.