Viernes 13 de noviembre de 2020, p. 27

Lima. A pie, en bicicleta o en automóvil, miles de peruanos protestaron ayer en Lima y otras ciudades del país en repudio al nuevo presidente, Manuel Merino, en una bulliciosa protesta convocada por colectivos sociales.

Algunos vestidos de emperadores incas, otros con camisetas blanquirrojas de la selección de futbol, los manifestantes coparon la céntrica plaza San Martín y el parque del distrito turístico de Miraflores, en el sur de la ciudad, para expresar su oposición al nuevo gobierno, en la cuarta jornada consecutiva de protestas.

Amo Perú, me avergüenzan los que gobiernan . Merino no es presidente . El Congreso es pandemia que no termina . Ni el Covid nos hizo tanto daño como Merino , se leía en algunos carteles que portaban manifestantes en la plaza San Martín.

No estamos de acuerdo con esto que hace el Congreso. ¿Qué necesidad de hacer esta barbaridad, de destituir al presidente Martín Vizcarra? , declaró a Afp Irene Aguilar, quien marchó con su hija Brenda en el parque de Miraflores.

Muchas personas vestían de negro en señal de luto contra el nuevo gobierno que asumió el martes, un día después de que el Congreso destituyó a Vizcarra en un juicio relámpago por denuncias de presunta corrupción.

La gente está defendiendo la democracia contra el abuso de poder , sostuvo el legislador centrista Gino Costa, del partido Morado, que votó contra la destitución.

Muchos manifestantes golpeaban cacerolas en estruendosa protesta que pocas veces se había visto en Perú.

La policía acordonó los alrededores del Congreso y del palacio de gobierno, mientras los manifestantes marchaban de manera pacífica.

Marchas similares se desarrollaron al caer la noche en las ciudades de Arequipa, Trujillo, Ayacucho, Cusco, Chimbote, Abancay, Tacna, Huancayo y Tumbes, reportaron medios locales.