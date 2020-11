Rosalía A. Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 13 de noviembre de 2020, p. a12

Han pasado 52 años y Maritere Ramírez relata con emoción la medalla olímpica de bronce que ganó en México 1968 en la prueba de 800 metros libre, única presea en la natación femenil que nadie ha superado.

En su mente siguen frescos aquellos recuerdos del 24 de octubre en la alberca olímpica Francisco Márquez. Era de noche la final y la nadadora de 14 años de edad lo único que escuchaba fueron los gritos de 10 mil personas con el ¡México, México, México! , cuando se acercaba en los últimos metros peleando el tercer lugar que conquistó por una décima.

Atrás quedaba el mal recuer-do de que por un error había llegado tarde a la final de 400 metros libre. Una presea pronosti-cada por su entrenador estadunidense Ronald Johnson y que asume como tropiezos de la vida para levantarse y seguir adelante .

Había tomado el autobús equivocado al salir de la Villa Olímpica. Llegó a su destino con el tiempo encima. Bajó llorando y corrió. Ya la esperaba Ronald y por más que trató de calmarla, la adolescente no entendía por qué le pasó eso.

“No había nada más que hacer, aflojé (en el calentamiento) para dar mi máximo esfuerzo. Fui sexta y no bajé mi tiempo. No estaba satisfecha, sino triste, enojada, y fue cuando mi entrenador me dijo: ‘no fue tu culpa, sé que en los 800 puedes ganar una medalla’”, evocó Maritere, la niña que alguna vez quiso ser concertista de piano.