Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 13 de noviembre de 2020, p. a10

Los seis jugadores con doble nacionalidad que fueron convocados a una concentración de la selección mexicana Sub 20 tienen las credenciales para ser tomados en cuen-ta , aseveró el técnico Raúl Chabrand al aclarar que los futbolistas de la Liga Mx son igual de importantes .

Chabrand apuntó que debido a la gran movilidad global que existe actualmente, no sólo en el futbol se pueden encontrar muchas opciones y si somos capaces de adaptarnos tendremos ventaja .

Entre los elementos convocados por Chabrand destaca Luca Martínez, quien nació en San Luis Potosí cuando su padre, el argentino Nahuel Martínez, jugaba en la Liga Mx. El joven delantero también atrajo reflectores después de debutar hace unos días con apenas 19 años en la Superliga Argentina con el club Rosario Central.

En la lista se encuentra Benjamín Galdames, hijo del ex integrante de Cruz Azul Pablo Gadalmés y quien aún no decide entre la selección mexicana y la chilena. Alejandro Viniegra, de padres brasileños y extremo de las fuerzas básicas del Cruzeiro, así como Teun Wilke, de ascendencia holandesa, y los mexicanoestadunidenses Efráin Álvarez y Santiago Muñoz también fueron considerados. Después de un gran trabajo de visorias, comandado por Jorge Tello, Raúl Chabrand sostuvo que encontraron varias alternativas para armar esta selección. “Tenemos esta diversidad aunque no quiero decir que siempre será así, pero los tiempos nos dictan una manera distinta de hacer scouting”, dijo.