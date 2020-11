Sin embargo, especificó que cuando la vacuna llega a las salas de vacunación no es necesario que se encuentre a -70°C, ya que se puede almacenar entre 2°C y 8°C durante un periodo de hasta cinco días.

El subdirector de la agencia regional de la Organización Mundial de la Salud, Jarbas Barbosa, explicó que, de las 10 vacunas en la tercera fase de ensayos clínicos, dos utilizan la novedosa tecnología de usar material genético del virus y que no hay ninguna otra vacuna utilizada en el mundo que comparta estas características, informó el organismo en su portal ( https://news.un.org/es/story/2020/11/1483952 ).

Afp, The Independent y Ap

Por su parte, Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, indicó que Pfizer está alcanzando acuerdos con varios países, entre ellos Argentina, Chile, México, Ecuador y sigue negociando con Perú y Brasil.

Barbosa destacó que la semana pasada se reportó una media diaria de 150 mil casos de Covid-19 en América. Desde el inicio de la pandemia, casi 22 millones de personas han sido infectadas y más de 660 mil han muerto en nuestra región .

En tanto, la OMS aseguró que al menos 70 por ciento de la población mundial debe vacunarse para que la pandemia termine.

Por lo pronto, Pfizer ya vendió 82 por ciento de su producción estimada a naciones ricas, lo cual genera preocupación de que la población de países más pobres no tenga acceso al biológico, señala un análisis de la organización internacional Global Justice Now, citado por el diario británico The Independent.

El gigante farmacéutico y su socio alemán BioNTech pretenden fabricar mil 300 millones de dosis en 2021; pero la mayoría de ellas reservadas por Reino Unido, Japón, Estados Unidos y la Unión Europea, que representan sólo 14 por ciento de la población mundial.

Una investigación de la Fundación Bill y Melinda Gates muestra que la distribución equitativa de las vacunas a escala mundial evitaría 61 por ciento de las muertes en comparación con 33 por ciento de los decesos que se prevendrían si las dosis se comparten primero entre las naciones ricas.

Es escala global, la pandemia ha dejado un millón 281 mil 309 muertos, 51 millones 975 mil 458 casos confirmados y 33 millones 785 mil 432 recuperados, según un recuento de la Universidad Johns Hopkins.