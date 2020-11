Fabiola Martínez, alma E. Muñoz y la Redacción

Periódico La Jornada

Jueves 12 de noviembre de 2020, p. 17

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó represalias para México por no fijar una postura ante la elección de Estados Unidos, y advirtió que el gobierno de nuestro país no es pelele de ningún par extranjero. Refrendó la política exterior mexicana de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos, y confió en que así lo entiende el equipo de Joe Biden.

¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos por uno o por otro? No nos corresponde, eso es intervencionismo. ¿Que si no (lo) reconocemos va a haber represalias? No, no tiene por qué haber represalias, porque nos estamos apegando a nuestra política de principios, a nuestra legalidad. Además, no somos colonia, somos un país libre, independiente y soberano. El gobierno de México no es un pelele de ningún gobierno extranjero , señaló en conferencia de prensa.

El mandatario dio indicaciones para que se distribuya en las embajadas y consulados el eje de la política exterior de México, conocida como doctrina Estrada.

“Creo yo que lo han entendido (el equipo de Biden); quienes no lo han entendido y están generando mucho ruido son los opositores de aquí, diplomáticos improvisados que no entienden la política exterior, del artículo 89, fracción décima, de nuestra Constitución.