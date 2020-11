Como mujer fue muy difícil; soy de la generación transicional, por eso fue una sorpresa la invitación del doctor Daniel Cossío Villegas, a finales de 1960, a su seminario de investigación de la historia contemporánea de México. Fue la institución que me dio muchas facilidades para continuar mi formación, ya que no sólo me envió a Harvard a estudiar historia de Estados Unidos, sino que abrió un campo para que me dedicara a la investigación, por supuesto con docencia .

Ex directora del Centro de Estudios Históricos del Colmex y profesora-investigadora emérita de esa casa de estudios, destaca que su interés en el campo de la historia no empezó con el estudio de México, donde siempre había uno bueno y uno malo. Me parecía tan absurdo eso, en lugar de explicar las cosas; por eso estudié historia universal, y fue un acierto, porque México siempre ha tenido un lugar importante en el acontecer mundial . Su pasión por esa disciplina también llegó a la educación, donde ha destacado como investigadora y colaboradora en la elaboración de los contenidos de los Libros de Texto Gratuitos.

Como historiadora no me ha interesado repetir lo que han dicho otros, sino ir a los archivos, porque tenemos que hacer historial real y con los ojos del mundo. Dos temas importantes para mí han sido terminar con las dicotomías de unos contra otros, porque todos querían el bien de México, incluso los conservadores; por eso me interesan la educación y la enseñanza. No nos descubre lo que va pasar, porque no somos profetas, pero sí nos hace sensibles a situaciones complejas, como son las humanas , destaca.

Zoraida Vázquez ha sido distinguida con el Premio Interamericano Andrés Bello, de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en 1991, y escrito obras como Juárez, el republicano; México al tiempo de su guerra con Estados Unidos; Interpretaciones sobre la historia de México; México y el mundo: historia de sus relaciones exteriores, y en coautoría con el historiador Lorenzo Meyer, México frente a Estados Unidos: un ensayo histórico 1776-2000, entre otros títulos.