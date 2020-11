Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 12 de noviembre de 2020, p. 5

Morena reportó a las autoridades electorales estatales su intención de una alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Verde Ecologista (PVEM) rumbo a los comicios en Guerrero y San Luis Potosí del próximo año, y con el partido local Nueva Alianza en esta última entidad, anunció el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pero subrayó que quienes se quieran sumar a Morena deben asumir como compromiso ineludible apoyar la Cuarta Transformación y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras sentenciar que los candidatos en coalición los pondrá Morena y no apoyarán a fuerzas políticas en las entidades donde ya hayan definido a sus abanderados, adelantó que hablará con los petistas luego de que este partido votó contra la extinción de fideicomisos federales.

Tenemos que hablar definitivamente con el PT. A mí no me gustó la oposición que tuvieron en contra de la iniciativa del Presidente de terminar con los fideicomisos, porque está acreditado que eran instrumento de corrupción en muchas ocasiones , indicó ayer al referirse a las posibles alianzas para la renovación de la Cámara de Diputados.

Las fallas del PT