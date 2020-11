P

or más que las medidas para controlar la pandemia en el país den ciertos resultados positivos, y se pueda decir que está bajo control, en la Ciudad de México la crisis sanitaria es cada vez más preocupante y regresar al confinamiento una posibilidad cada vez más obligada.

Si bien es cierto que hace un buen rato la capital se ubicó en semáforo naranja, que nos hizo pensar que estábamos cerca de regresar a una normalidad condicionada, casi plena en libertades, los datos actuales nos hablan de que nos hallamos más cerca del rojo que del amarillo que anuncia la salida de la crisis, y sólo eso.

Al principio de la pandemia el confinamiento parecía haber dado resultado para impedir que se expandiera el contagio, pero la muy frágil situación económica de la gente fue un factor de gran peso para decidir a qué color correspondían las circunstancias de la ciudad.

No obstante, si bien las condiciones económicas lograron un respiro, la enfermedad ha trepado cada semana. Los datos son preocupantes: mientras en septiembre, durante todo el mes no se llegó a los 6 mil casos, en ninguna semana de las registradas, en octubre, del 4 al 10, la cifra de infectados brincó hasta los 9 mil 84, y desde entonces no bajó de los 6 mil por semana, sino hasta la del 1º al 7 de noviembre, cuando se registraron 5 mil 751 contagiados.

La vida en naranja ha llevado a que casi 80 por ciento de quienes viven en la ciudad porten cubrebocas y que este factor parezca suficiente para que, de una u otra forma, el comercio esté tomando su cauce normal.

A la llegada de El Buen Fin, que en esta capital durará un par de días más que en cualquier otro lugar del país y las tiendas podrán estar abiertas hasta las 24 horas del día, las ventas llegarán, según las proyecciones de la Cámara de Comercio local, hasta los 23 mil 97 millones de pesos, que representarán un gasto menor, en poco más de 3 por ciento, que lo vendido el año pasado.