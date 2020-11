Pero no es sólo para fines informativos la extraordinaria disposición de tiempo del Presidente de México en ese también extraordinario ejercicio de comunicación mañanera (sin duda, una marca mundial: 491 amplias conferencias de prensa en menos de dos años en el cargo). El habitante de Palacio Nacional necesita informar pero, sobre todo, fijar posturas políticas e ideológicas y mantener a su base social atenta a los incidentes políticos de cada día y alineados en la defensa y ataque políticos a partir de la visión, la argumentación y las perspectivas que va trazando el incansable tabasqueño.

No parece tan fácil el asunto, aunque así lo diga el ex coordinador de los diputados morenistas. La noche de este martes, por ejemplo, miembros del partido en el poder a nivel nacional irrumpieron en las oficinas del consejo electoral de San Luis Potosí para tratar de impedir que se diera registro al convenio de alianza entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México (también, aunque en plano secundario, el del Trabajo y Nueva Alianza, que en esa entidad ha conservado el registro estatal).

El motivo de la protesta de los morenistas reside en el candidato a gobernador que se pretende imponer en San Luis Potosí, antes militante del PRD y ahora del Verde (en una maniobra que hace más de año y medio fue advertida por este tecleador astillado), Ricardo Gallardo Cardona, quien aparece muy distante de los propósitos de regeneración nacional que dice enarbolar la llamada 4T.

Y, mientras la Secretaría de la Función Pública, a cargo de Irma Eréndira Sandoval, ha inhabilitado por 10 años para ocupar cargos públicos a Guillermo García Alcocer, ex titular de la Comisión Reguladora de Energía (aunque en el comunicado oficial de prensa no se mencionaron nombre ni apellidos del sancionado), debido a que se constató que el ex servidor público participó en la autorización de permisos para comercializar combustibles en favor de una empresa de un familiar suyo , ¡Hasta mañana, con más protestas de mujeres por lo sucedido en Cancún!

