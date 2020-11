C

ada que se les ocurre, las agencias calificadoras de crédito nos quieren matar a sustos. Que le van a poner tache a México y ya los prestamistas no van a querer soltar dinero y, además, el que se consiga será con intereses muy altos. Sin embargo, la realidad es otra. La agencia Fitch Ratings –una de las tres importantes– ratificó la calificación crediticia de México en BBB- con perspectiva estable, lo que indica que la calificación se mantiene en la categoría de grado de inversión. Eso significa que el gobierno del país no ha perdido su atractivo. Fitch espera que la deuda del gobierno general aumente en siete puntos porcentuales hasta 50 por ciento del PIB en 2020, “exactamente en línea con la mediana proyectada de ‘BBB’, incorporando el impacto de un déficit más amplio agravado por la disminución del PIB y la depreciación del tipo de cambio”, refirió la calificadora de riesgo crediticio. Como que está muy exagerado el cálculo; en su ultimo informe Hacienda dijo que el nivel de la deuda actual es de 12 billones de pesos y fracción. No obstante, la calificación está restringida por una gobernanza relativamente débil y un desempeño moderado del crecimiento económico a largo plazo , señaló Fitch. La calificadora comentó que el esfuerzo de la administración pública por hacer crecer los ingresos fiscales y minimizar el endeudamiento contribuirán a que México registre uno de los menores déficits en 2020 entre los países con calificación crediticia BBB , lo que respalda la perspectiva estable.

Inhabilitan a García Alcocer

La secretaría de la Función Pública inhabilitó 10 años al ex presidente de la Comisión Reguladora de Energía, Guillermo García Alcocer, por conflicto de intereses. El ex funcionario favoreció permisos en beneficio de una empresa relacionada con un familiar falta grave de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Para la Función Pública es prioritaria la erradicación de los conflictos de intereses privado , dijo la dependencia en un comunicado.

Las ventas del súper

Reporta la Antad –la asociación de supermercados y tiendas departamentales– que las venta ya superaron un billón de pesos entre enero y octubre de este año. A tiendas totales, que incorporan las abiertas en los pasados 12 meses, el crecimiento fue de 5.5 por ciento respecto del mismo mes de 2019. Al cierre de 2019, las cadenas comerciales que forman la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales agrupan en conjunto más de 62 mil tiendas. La superficie total de venta de estos establecimientos suma más de 23 millones de metros cuadrados. Walmart no forma parte de Antad.