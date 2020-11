Ejidatarios de Tultepec requieren a la SCJN solución a expediente

M

inistro presidente Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: nuestro expediente 19/2017 de cumplimiento sustituto fue listado por tercera ocasión para resolverse en la sesión del 2 de julio de 2020; sin embargo, todos los asuntos para esa sesión se resolvieron excepto el nuestro que sospechosamente desapareció de la lista y hasta el momento después de cuatro meses no se ha vuelto a listar, sin explicación alguna.

En cinco ocasiones, nuestros autorizados se han presentado, previa cita por Internet, a la Subsecretaría General de Acuerdos, donde no han sabido explicar por qué se retiró el asunto y para cuándo se va a resolver. Dicen que usted ordenó que nuestro expediente no se resolviera porque es muy voluminoso . Un absurdo monumental. Y no hay manera de hablar con nadie más.

Ministro: ¿cuál es la verdadera razón por la que nuestro asunto sigue sin resolución después de tres años que lleva en la Corte? Se supone que los expedientes se resuelven en orden cronológico, pero ustedes han resuelto asuntos que han llegado a la Corte en fechas muy posteriores al nuestro. ¿Por qué? Porque somos ejidatarios. ¿Acaso nuestro asunto no es importante? Usted ha manifestado públicamente que la justicia retardada es justicia denegada. ¿Qué tenemos qué hacer para que resuelvan nuestro expediente y no nos sigan denegando la justicia a la que tenemos derecho?

Comisariado ejidal de San Pedro Tultepec: Blas Conde Solano, Susana Lechuga Hernández y Mario Osorio Desales

Pide mayor vigilancia en cajeros automáticos

El 15 de octubre 2020 abrí una cuenta con 10 mil pesos en la sucursal del banco HSBC en Tepeji del Río, Hidalgo; en la misma fecha acepté la portabilidad de nómina en la misma institución bancaria. El domingo 18 del mismo mes, al tratar de verificar mi saldo en el cajero automático de la misma sucursal, sin que me diera cuenta de ello, un timador me despojó de mi tarjeta y la cambió por otra falsificada. Debido a eso y a que HSBC no cuenta con notificación de retiros y compras por medio de telefonía celular, fue hasta el lunes 19 cuando el mismo empleado con quien abrí la cuenta y acepté la portabilidad de nómina me informó que se retiraron 9 mil pesos de la cuenta recién abierta, así como 5 mil 460 pesos.

Aparte de carecer de notificación vía celular, el cajero carecía de seguridad: vigilancia o videocámaras; de la misma manera, resulta sorprendente la facilidad con que cualquier persona puede realizar compras con tarjetas robadas. Al presentar mi queja y solicitar reposición de tarjeta, me orientaron para dirigirme por escrito a Mario Armando Arias, de la Unidad Especializada de Atención a Clientes, para solicitar la reposición de la cantidad robada.

Hacemos un llamado para que en esta época de aguinaldos y mayores movimientos en bancos y cajeros exista mayor vigilancia, así como para que el público extreme sus medidas de precaución, pues los riesgos se incrementan.

Antonio Hernández Zambrano