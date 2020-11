Las autoridades electorales de casi todos los estados –algunos republicanos, otros demócratas– siguen afirmando que no hubo irregularidades serias y descartan las acusaciones de Trump y su equipo de campaña. Expertos electorales descartan que se descubrirá el suficiente nivel de irregularidades como para revertir los resultados en algún estado, incluidos los que tienen un margen muy cerrado entre los dos candidatos.

El magnate continúa calificando la elección como producto de un magno fraude y otras irregularidades, a pesar de que él y sus abogados aún no ofrecen evidencia de tal cosa, y expertos están casi seguros de que las quejas interpuestas ante tribunales continuarán siendo desestimadas, como ha sido el caso hasta el momento.

La única pregunta, comentan veteranos observadores, no es si aceptará el resultado, sino cuánto daño provocará antes y después de irse. Pero otros siguen advirtiendo que aún no se puede descartar un autogolpe de Estado.

Ayer Trump apareció en público, por primera vez en una semana, durante 10 minutos para conmemorar el Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington; no hizo comentarios. Durante los últimos días se ha dedicado a tuitear furiosos mensajes sobre el supuesto fraude, contra los encuestadores, contra republicanos que se atreven a contradecirlo y contra los medios. Ayer tuiteó: con 72 millones de votos, recibimos más que cualquier presidente en funciones en la historia de Estados Unidos; vamos a ganar .

Pero en privado, sus asesores están cada vez más seguros de que sus maniobras legales no cambiarán el resultado y que algunas personas cercanas, incluida su hija, Ivanka, ya han abordado el tema de cómo concluir su presidencia, reportó la agencia Ap citando múltiples fuentes dentro de la Casa Blanca.

Diversas fuentes oficiales anónimas han comentado a los medios que Trump está considerando varias opciones para el fin de su mandato, entre ellas, anunciar que tiene intenciones de buscar la presidencia otra vez en 2024, intentando con ello posicionarse como el líder de la oposición .

Por ahora, algunos especulan que esto acabará con el presidente aceptando que nunca reconocerá que fue derrotado, pero que en algún momento anunciará que dejará de batallar por los resultados. Eso le permitirá, junto con sus aliados, acusar que su sucesor es ilegítimo.

Algunos críticos señalan que Trump probablemente buscará dañar lo más posible a los demócratas durante la transición. Incluso, algunos de sus ex colaboradores han denunciado su negativa a conceder la elección; su ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton escribió ayer en el Washington Post que el mayor daño es el que está causando a la confianza pública en el sistema constitucional estadunidense . Todo esto no sorprende a nadie.

Algunos siguen advirtiendo que se tiene que mantener la cautela, ya que el republicano y sus aliados aún son capaces de intentar algo extra-legal para mantener el poder. Lo que Donald Trump está intentando hacer tiene un nombre: golpe de Estado , comentó Timothy Snyder, profesor de historia de la Universidad de Yale y reconocido experto sobre autoritarismo, en una serie de tuits.

Advirtió: aunque podría verse como mal organizado, no está destinado a fracasar. Tiene que ser llevado al fracaso. Los golpes son derrotados rápidamente o no lo son. Cuando se realizan quieren que estemos viendo hacia otra cosa, como muchos lo estamos haciendo. Cuando se concretan, quedamos impotentes .

Concluyó que es un error pensar que un gobierno de Biden es inevitable y que “en una situación autoritaria, la elección es sólo el primer round. Uno no gana al ganar sólo el primer round… Le corresponde a la sociedad civil, a ciudadanos organizados, defender el voto y de manera pacífica defender la democracia”.