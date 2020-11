Elba Mónica Bravo

Jueves 12 de noviembre de 2020, p. 32

La disputa entre células de La Unión, grupo delictivo que opera en el Centro Histórico por el control de la extorsión, secuestro y el cobro de piso en el mercado 2 de Abril, es una de las líneas de investigación que sigue la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por el homicidio de Alessandro, adolescente de 14 años hallado sin vida dentro de una maleta cuando un menor fue sorprendido con ella y detenido por policías en la calle Lerdo y Magnolia, colonia Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes policiacos, el chico fue levantado por sujetos desconocidos que sin mediar palabra lo obligaron a subir a una motocicleta cuando salía de un deportivo ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, el pasado martes por la noche.

Alrededor de las dos de la mañana de ayer, policías detuvieron al joven de 15 años que llevaba la maleta, al no poder escapar no tuvo otra opción que llevar a los uniformados al domicilio de Magnolia 108 y los condujo hasta la habitación en donde el menor fue asesinado.