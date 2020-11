En las elecciones 2020, los cristianos evangélicos blancos volvieron a respaldar a Trump para retener la presidencia. Aunque hubo una caída marginal en comparación con 2016. Surge la paradoja, cómo los puritanos evangélicos blancos apoyan a un presidente mujeriego, mentiroso, ventajoso en los negocios; en suma, uno de los presidentes más inmorales que ha tenido el país. Sarah Posner en su libro Unholy. Why White Evangelicals Worship at the Altar of Donald Trump ( Profano: Por qué los evangélicos blancos adoran en el altar de Donald Trump ) sostiene que es pragmatismo. Como la tolerancia hacia muchos líderes pastores de dudoso comportamiento. Posner profundiza en la historia de la derecha radical religiosa para mostrar cómo los problemas de raza y xenofobia siempre han estado en el centro de su agenda y cómo la religión a menudo oculta las ansiedades sobre las amenazas percibidas para un EU blanco y cristiano. Dicha derecha, impulsada por la pulsación antidemocrática, construye una narrativa de victimización inversa. Apoyan una agenda común para hacer retroceder, como en México, los avances en materia de derechos civiles.

Las encuestas de salida, elaboradas para NBC News, mostraron que 75 por ciento de los evangélicos blancos votaron por Trump, en comparación con 81 por ciento hace cuatro años. El grupo, que representa casi uno de cada cinco del electorado estadunidense. La caída de 6 por ciento en el apoyo a Trump entre 2016 y 2020 puede haber sido fundamental en estados claves en que decidieron el resultado de las elecciones. Como señalábamos, hubo un cambio no espectacular, pero significativo entre los votantes católicos en pro de Biden. Según las encuestas, poco más de la mitad de los católicos (51 por ciento) votaron por Biden, en comparación con 45 por ciento que votaron por los demócratas en 2016. Es imperativo mencionar que los sectores que no se identifican con ninguna adscripción religiosa, los llamados nones, votaron de manera notoria por Biden. Muchos de ellos son millennials, también jóvenes agnósticos y ateos. Los nones han ido creciendo, son cerca de 30 por ciento y son parte de la población de los jóvenes adultos de EU. En este segmento principalmente mujeres y afroestadunidenses, según encuestas de salida, 65 por ciento votaron por Biden y 30 por ciento por Trump.

El Covid-19 ha transformado la vida estadunidense. Ha vulnerado el orgullo de EU. Ha evidenciado enormes desigualdades raciales e injusticias del sistema social de seguridad de ese país. El sufrimiento es tan desigual que tiene tintes de dolorosa escatología; quizá por ello la apelación de Biden por lo sagrado.