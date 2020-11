Fue un estilo político de gran éxito en su surgimiento, con sus críticas dirigidas a otros, libre tirador. Funcionó, hasta que llegó al gobierno y permitió que sus palabras fueran confrontadas con sus acciones.

La campaña electoral de este año fue el momento de la verdad de Trump. Terminó derrotado, aunque con una gran votación, porque fue juzgado por el gobierno que hizo, incapaz de combatir la pandemia, por el negacionismo que caracteriza a estos gobernantes, así como por la negación de los derechos humanos, el racismo y la discriminación.

Su derrota muestra el fracaso del trumpismo y apunta a un futuro similar para Bolsonaro. El Partido Republicano se condenará a sí mismo al suicidio si pretende mantener a Trump como líder. Un político que se desgasta aún más con la actitud que tiene ante su derrota electoral. Además, el trumpismo puede servir como estilo de gobierno, pero no sirve para ser oposición.

Algo distinto es que la extrema derecha ha venido para quedarse en el campo político, tanto en Estados Unidos como en Brasil, como corriente política e ideológica. Pero perderá gran parte de su atractivo por haber fracasado como gobierno. La derecha tendrá que volver a apelar a sus partidos y candidatos tradicionales. Puede ser que la extrema derecha siga polarizándose contra la izquierda, pero sin la atracción que tenía cuando eran francotiradores.

Los votos que tuvo Trump no son suficientes para definir su continuidad como líder de la derecha estadunidense. Su imagen se desgasta todos los días que no acepta su derrota. Los líderes importantes del Partido Republicano difieren públicamente de él, porque saben que no es una posición sostenible para el partido. El partido tiene la mitad de los gobernadores de Estados Unidos, que no pueden gobernar en una postura como la de Trump.

La derecha se valió de la alternativa del trumpismo, sin poder hacer gobiernos exitosos, que son el patrimonio que le queda a una corriente política. Como fuerza de oposición, el trumpismo funcionó, pero no pasó la prueba de ser un gobierno y tiende a perder protagonismo como alternativa política.