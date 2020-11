Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de noviembre de 2020, p. 17

El anuncio de la farmaceútica Pfizer de que su candidata a vacuna contra el Covid-19 tiene una eficacia de 90 por ciento, es una gran noticia, pero debemos manejarnos con base en lo que nos digan los datos, porque no podemos crear falsas esperanzas, pues la gente se desespera y puede caer en engaños , señaló Gilberto Castañeda Hernández, experto en farmacología y desarrollo de vacunas del Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (Cinvestav).

Subrayó que aún falta que el laboratorio Pfizer y su socio BioNTech, ofrezcan sus resultados al escrutinio de una revista científica arbitrada. No podemos echar las campanas al vuelo, porque muchos de estos anuncios se hacen también por una acción comercial. No quiere decir que sean mentira, pero debemos tener todos los datos y confirmar que efectivamente esos resultados nos pueden llevar a la conclusión que anunció el laboratorio Pfizer.