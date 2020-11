Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de noviembre de 2020, p. 12

La mayoría que integran Morena, PT, PES y PVEM en la Cámara de Diputados se aprestaba a votar a favor en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2021, en el cual –coincidieron– subyace la vocación de protección y aumento en el rubro de gasto social, fomento a la inversión pública, rechazo al endeudamiento y redistribución del ingreso.

El debate se endureció cuando Pablo Gómez se dirigió al panista Ricardo Villarreal, célebre por su participación en el escándalo cuando se exigía dinero en efectivo a los alcaldes para etiquetar recursos: “viene aquí a la tribuna un diputable a recordarnos las épocas de raterías. ¡Se acabó el moche! Húndanse en su amargura; no habrá más moches”.

El monto del gasto ascendió a 6 billones 200 mil millones de pesos, y entre hoy y mañana se dirimirán en el pleno 957 reservas promovidas por los representantes de todos los partidos, lo que significa un récord en la historia legislativa. Anoche, la oposición integrada por PAN, PRI, MC y PRD, se enroló en la defensa de los gobernadores aliancistas, quienes en plena crisis histórica demandan más recursos públicos. También al unísono solicitaron fondos para la vacuna contra el Covid-19. Y en una sesión singular, Dolores Padierna (Morena) también rompió un récord en tribuna –más de una hora– exponiendo el contenido del PEF 2021, en diversas respuestas a preguntas de sus compañeros y de la oposición.

Fue el panista Fernando Galindo, subsecretario de Egresos en el gobierno de Enrique Peña Nieto –quien no permitía mayor cambio a los presupuestos de aquel gobierno– ahora exigió que el PEF 2021 se modificara: las políticas públicas, si no tienen presupuesto, son pura demagogia. Morena decidió no escuchar a nadie, por tercer año está renunciando a su facultad exclusiva de modificar el presupuesto. Este es un presupuesto inercial, cero crecimiento en 2019 y menos 12 por ciento en 2020 .

También, Enrique Ochoa Reza (PRI) recordó que su partido respaldará todo esfuerzo por conseguir la vacuna anti-Covid 19, y reclamó que en decreto no apareciera un solo apartado referente al gasto para ese fin, así como el recorte de 12 por ciento a la CFE, que se traduce en alrededor de 40 mil millones de pesos.