Alonso Urrutia y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 11 de noviembre de 2020, p. 5

Después de una reunión a la que asistieron los principales actores federales y estatales involucrados en atender la emergencia por las inundaciones en el sureste, se fijó un plazo de 10 días para elaborar el plan integral para dar solución de fondo a las recurrentes afectaciones.

Una vez determinadas las acciones necesarias, se definirán costos para adquirir dragas, desazolvar ríos, construir infraestructura para evitar nuevas emergencias e instrumentar planes de mejoramiento urbano.

Antes del encuentro que encabezó en Palacio Nacional, durante su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la emergencia que se enfrenta en Tabasco se deriva de lluvias intensas no registradas desde hace 50 años, que han elevado el nivel de agua en los muchos ríos que atraviesan la planicie de esa entidad. Se abandonó el desazolve de los cauces, por lo que se estanca y tarda en bajar su nivel, lo que ha traído en consecuencia 35 mil viviendas inundadas.

Estamos esperando que pase la emergencia, evacuar, porque todavía hasta ayer se estaba trasladando gente, familias a albergues para hacer censos casa por casa y entregar de manera directa los apoyos , agregó. Ante los cuestionamientos de la suficiencia de recursos para damnificados tras la desaparición del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), sostuvo que no faltará dinero para atenderlos, porque ahora es todo el presupuesto, porque el famoso Fonden era un hoyo negro de corrupción, por lo que están presentadas denuncias en la Fiscalía General de la República por cómo lo manejaban .