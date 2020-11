L

a empresa Amazon es una de las que mas ha ganado con la pandemia. Tiene la capacidad de mover mercancías, incluso alimentos, y llevarlos a las puertas de los consumidores en confinamiento. Hoy día su principal accionista, Jeff Bezos, es el hombre más acaudalado del planeta, con una fortuna superior a 130 mil millones de dólares. Sin embargo, no es parejo en su trato con los comerciantes cuyas mercancías vende, según la oficina antimonopolios de la Unión Europea (UE), que ha fincado cargos formales en su contra. Margrethe Vestager, la supervisora de la politica de competencia de la UE, dijo que después de una investigación de un año, se llegó a la opinión preliminar de que Amazon incumplió las normas vigentes al utilizar datos no públicos que recopila sobre las ventas en su sitio web para impulsar sus productos y servicios de marca propia, en perjuicio de los demás proveedores. La UE ha abierto por separado otra investigación sobre si Amazon da un trato preferencial en su sitio a sus propios productos y a los vendedores que pagaron extra por los servicios de logística y entrega. “Debemos asegurarnos de que las plataformas de doble función con poder de mercado, como Amazon, no distorsionen la competencia", dijo la señora Vestager. Los datos sobre la actividad de terceros vendedores no deben utilizarse en beneficio de Amazon cuando actúa como competidor de estos vendedores . La compañía ha ido ganando una presencia importante en México. ¿También actúa aquí como la acusan en Europa? Difícilmente lo conoceremos. Los monopolios hoy operan con la misma facilidad que antes de que fuera creada la Comisión Federal de Competencia.

