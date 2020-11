Triste por hidroeléctrica en Tabasco, otrora un orgullo de México

S

oy ingeniero civil, generación 1954 de la UNAM, primera en Ciudad Universitaria. Me encuentro muy triste por las inundaciones en el estado de Tabasco.

En 1957, cuando cursaba el cuarto año, el maestro de obras hidráulicas ingeniero José Vicente Orozco consiguió un avión C-3 de la Secretaría de Recursos Hidráulicos y nos llevó a 15 de sus alumnos a conocer la construcción del sistema hidroeléctrico del río Grijalva. Esta obra era orgullo de la ingeniería civil de México, sistema que, además de evitar las inundaciones en Tabasco, generaría energía limpia.

Pero, qué ha pasado. El gobierno federal, en 2006 contrató a una empresa extranjera para generar la energía eléctrica de las horas pico y así auxiliar al sistema hidroeléctrico del río Grijalva.

No obstante, al presente la empresa extranjera tiene a su cargo la generación de energía eléctrica no limpia, y el sistema hidroeléctrico del Grijalva está a cargo de cubrir las horas pico. En 2002 ese sistema produjo 11 mil gigavatios de energía limpia. ¿Cual ha sido su producción a partir de 2006? No tiene nombre esta aberración.

Leonardo Rafael Vargas Soleno

Critican represión en QR

Los condenables hechos del lunes en Cancún, Quintana Roo, cuando se reprimió y agredió con armas de fuego una manifestación de mujeres, deben ser castigados con todo el rigor de la ley. El estado está obligado a garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de los periodistas.

Debe impedirse, en cualquier rincón del país y del mundo, que una protesta pacífica se reprima, y menos aún a balazos. Exigimos castigo inmediato y ejemplar contra los responsables, garantías de respeto y protección a los derechos humanos. Debemos impedir que la respuesta a la exigencia de justicia sea la represión armada.

Voceras del Colectivo Mujeres, Amor y Rebeldía (MAR), Gabriela Arteaga, Lizeta Lozano y Alma Nora Arana

Apoya museo de sitio de los Vanegas Arroyo

Apoyamos con entusiasmo la propuesta de Alberto Híjar de hacer un museo de sitio de la casa-taller de artes gráficas de los Vanegas Arroyo, nietos de Antonio Vanegas, impresor de las octavillas de José Guadalupe Posada y obras de José Martí. Esa casa-taller, como describió Híjar, guarda también tesoros invaluables de los expedicionarios del Granma.

Arsacio Vanegas Arroyo fue un querido y recordado miembro del Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales José Martí, el cual representó una época (de mediados de los años 70 a inicios de los 90) que no se ha reditado con esa fuerza de activa solidaridad con los movimientos de emancipación de los pueblos de América Latina y del mundo.