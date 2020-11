Incluso cuando descubrí que quería ser músico, me puse a estudiar y creí que iba a ser músico de jazz, pero no pensé que fuera a convertirme en cantautor, porque era tan tímido que no me veía como intérprete. Mis primeros años, como pianista acompañé a artistas de música popular, rock, hice música para películas, trabajé con el maestro Gustavo Santaolalla, con éste o con otro .

Espíritu de resiliencia

Lerner enfatizó: todo lo que viví construyó en mí, un espíritu de resiliencia, que es una palabra que no sabía y es la capacidad de reponerse. Soy de esos que me considero pura sangre, porque no dependo del éxito; voy a seguir siendo artista me pasen por la radio o no; o alguien me grabe o no; yo voy a seguir porque eso soy cuando estoy solo, en mi casa, en un avión, con mi familia. Soy músico y cuando tengo una hoja de papel y un piano, voy a componer sea como sea .

Agregó: “Esta tenacidad, vocación, testarudez de seguir adelante va más allá de las consecuencias; a los jóvenes compositores y artistas –les dijo– ésta no es carrera de quien llega primero, sino de resistencia”.

No hace mucho tiempo las compañías discográficas me devolvían el contrato; porque también éstas están cambiando y existe una metamorfosis de toda la cultura de la música, el formato, la administración, los derechos de autor y uno tiene que aprender a ser un profesional: si sabes trabajar nunca te faltará trabajo .

El cantautor, confesó, sobre lo vivido en la dictadura de Jorge Rafael Videla: Sí, me llevaron detenido. Fui torturado, estuve privado de la libertad durante un tiempo, hasta que mis padres me pudieron ayudar a salir, eso por 1978; pero nunca hablé de esto. Entonces, tenía 21 años, el cabello largo y tocaba en lugares que se trabajaba de noche. El delito era ser joven, buscar libertad y expresarse; algunos lo pagaron con su vida, otros sobrevivieron .

Sobre una pregunta realizada, en torno a qué le falta a Luis Miguel para colocar exitosos hits, Lerner sostuvo: Creo que a los grandes intérpretes, les iba mejor cuando recurrían a los grandes compositores .