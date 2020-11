Ap

Miércoles 11 de noviembre de 2020

Washington. Durante los primeros días de solitaria protesta de Greta Thunberg afuera del parlamento sueco en agosto de 2018, la mayoría de los transeúntes la pasaban de largo. Algunos paraban y le preguntaban por qué no estaba en la escuela, y pronto la gente comenzó a notar a la determinada chica de 16 años.

Esos humildes inicios de las protestas de Thunberg están retratados en los primeros minutos del documental Yo soy Greta, la fuerza de la naturaleza. Desde entonces ella ha conocido a líderes mundiales, ha sido vilipendiada por otros, y también ha visto a numerosas personas unirse en una resistencia cada vez más grande a la complacencia medioambiental.

Ella describe su viaje como surrealista. “Es parecido a vivir en una película de la que no conoces la trama. Miro hacia atrás y recuerdo cómo me sentía. Pienso: ‘Oh, era tan joven e ingenua entonces’, lo que es muy gracioso. Mucho ha cambiado para mí desde esos días, aunque también hay mucho que no se ha modificado desde una perspectiva más amplia”, relata en entrevista.

Siento que ahora soy más feliz con mi vida. Cuando haces algo que es tan significativo te da la sensación de que eres significativo , agrega.

De Nathan Grossman

Yo soy Greta, la fuerza de la naturaleza, que se estrenó el viernes pasado en Hulu (un servicio de streaming no disponible en México) y en algunas salas de Cinépolis, es el primer documental que retrata el ascenso meteórico de Thunberg de una adolescente anónima a una activista internacional. La película, dirigida por Nathan Grossman, capta los alucinantes logros y el precio que a veces cobran a la apasionada joven.

Para una activista que insiste en poner la causa antes que a sí misma, también se trata de algo que puede resultar incómodo de aceptar. Realmente no he logrado nada. Todo lo ha conseguido el movimiento , explicó. Tampoco abraza todo lo relacionado con el documental. “La verdad no me gusta el título de la película, Yo soy Greta… hace que parezca como que me tomo a mí misma muy en serio”, asegura la sueca.

No es de sorprender que la chica que ha llamado a su síndrome de Asperger su súper poder , tenga algunas notas. Parece que llevo puesto maquillaje. No me gustan ni el cartel ni el título , asevera.

Grossman comenzó a filmar a Thunberg poco después de que empezara a protestar, pero no tenía muchas expectativas de eso. Dijo a la joven que sólo estaría pocas horas. Grabó en resolución media para ahorrar espacio de almacenamiento, pero conforme pasó el tiempo, y gente joven de todo el mundo comenzó a seguir a Greta, el director se dio cuenta de que inconscientemente había captado los primeros momentos de un fenómeno en ciernes.