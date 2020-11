Por su parte, Monreal Ávila resaltó que la crisis económica ha sido inesperada, sin precedente, a la que se enfrentaría el país en los siguientes meses y años.

Ante ello defendió que el Presupuesto de Egresos de la Federación sea restringido y que incluso el gobierno federal prefirió no endeudarse. A diferencia de lo que han hecho algunos otros países, contrayendo deudas significativas para tratar de inyectar dinamismo a sus economías, no necesariamente con éxito, algunas sí, no queremos descalificar a ningún país. El gobierno de México ha mantenido firme su compromiso de no adquirir nuevos empréstitos, ni elevar los impuestos o crear nuevos, pero sí aplicar políticas solidarias, sólidas para eficientar el gasto público y transparentar su ejercicio rindiendo cuentas a la sociedad , dijo.