“En abril y mayo, yo me bloqueé. Estaba aterrada. Me di cuenta de mi fragilidad como ser humano. Subía a ver la calle desde la azotea y me decía ‘ahora mi único trabajo es sobrevivir, ver cómo hago para no enfermarme y no enfermar a los míos’.”

Enzia Verduchi sostiene que esta pandemia nos ha llevado a “un ejercicio de repensarnos como sociedad, como mundo. Buscar hacia dónde vamos. En lo personal, me ha permitido leer mucho, como no lo hacía hace años. Antes estaba muy preocupada trabajando en mi creación literaria y en hacer libros. Leía por mi trabajo, pero ahora lo disfruto y tengo tiempo para reflexionar sobre lo que estoy leyendo, y cruzar la información con otras fuentes.

“Yo había trabajado mucho en ese libro, había tratado de entender de todas las formas al personaje real, pero nunca me imaginé que iba a pasarme algo parecido. Ahorita estoy escribiendo sobre este asunto que tiene que ver con esa inmediatez, con este sistema completamente desigual.

Hay un sector que tiene que seguir y no ha parado durante la pandemia porque si no el mundo no se mueve. Hay que seguir produciendo alimentos básicos. Existen quienes pueden resguardarse en su casa, tienen Internet y pueden trabajar a través de una computadora; en cambio, otro no cuenta con acceso para poder trabajar o tomar clases, a veces ni siquiera con televisión. Esa es la gente que sigue moviendo al país, los que siguen en el campo, pescando o están en los supermercados.

Menciona que en la actualidad el ritmo del mundo va cambiando y te das cuenta que lo que para ciertas culturas se había convertido en un problema que no sabían tratar, como la migración, de pronto les hace ver su importancia, la de todos: todos somos importantes y prescindibles al mismo tiempo .

Relata que ahora trabaja con el tema de las migraciones. Tiene que ver con los sueños de los que migran a otras partes y de los que se quedan. De alguna manera, los sueños de los que se quedan están sustentados en los que se van, por ejemplo, a trabajar a Estados Unidos, o de África a Europa. Es el asunto de los traslados, los sueños y el cruce y enriquecimiento de culturas, de la experiencia de ser migrante .

Antes, menciona Verduchi, estábamos preocupados por nosotros y nuestro pequeño círculo familiar, y de pronto esto nos hace frenarnos y pensar en todos: si yo no me cuido, si no uso tapabocas, si no me lavo las manos, la persona que viene del súper la puedo enfermar o me puede ella enfermar. Es un trabajo de comunidad. Tenemos que volver a aprender a convivir .