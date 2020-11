▲ El ex titular de la Sedena podría recibir una condena de 30 años a cadena perpetua. Foto Cristina Rodríguez

Martes 10 de noviembre de 2020, p. 13

El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, habló la semana pasada con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, buscando bajar la tensión derivada del arresto en territorio estadunidense del general Salvador Cienfuegos Zepeda, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

De acuerdo con fuentes diplomáticas mexicanas, en esa conversación, Ebrard habría recriminado al fiscal general estadunidense el que las autoridades de su país no hayan avisado al gobierno de México sobre la detención y proceso judicial contra el general por su presunta relación con el tráfico de drogas y blanqueo de recursos.

Funcionarios de la diplomacia mexicana informaron que en la comunicación telefónica, que se dio la semana pasada, el canciller Ebrard señaló a Barr que México debió ser informado sobre la intención de detener y someter a proceso al ex titular de la Sedena.

Sí existió una llamada , señaló a Reuters una fuente de la cancillería mexicana, quien solicitó el anonimato por no estar autorizada a declarar, y agregó que se dio para calmar las aguas entre ambas administraciones. Otra fuente gubernamental de alto rango confirmó esa conversación y aseveró que la detención de Cienfuegos no gustó dentro del círculo más cercano del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. No tuvimos conocimiento a tiempo , lamentó.

Tensión diplomática

El secretario de la Defensa Nacional durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue detenido en el aeropuerto de Los Ángeles el 15 de octubre. Esa acción conmocionó al estamento militar mexicano y tensó los vínculos diplomáticos con Estados Unidos, especialmente la cooperación en seguridad, unos lazos que se han estrechado en los pasados 30 años.