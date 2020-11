Por otro lado, declinó pronunciarse sobre el resultado de las investigaciones que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en torno al dinero que recibió, presuntamente para financiar a su movimiento, lo cual se conoció mediante unos videos que se divulgaron. No opino más. Repetir que ya no me pertenezco, tengo un compromiso con el pueblo de México de no fallarle y de que no haya corrupción y no haya impunidad, y esto significa no permitir la corrupción y no abogar por nadie, aunque se trate de familiares .

Al ser cuestionado sobre presuntas irregularidades cometidas por su actual secretario parti-cular, Alejandro Esquer, durante la campaña de 2018 por haber contratado empresas que recientemente se conoció fueron identificadas por la UIF como fantasma, sostuvo que será investigado, aunque cuestionó el origen de las objeciones: hay una campaña , dijo, en su contra.

Sobre el congelamiento del fuero presidencial, consideró que las objeciones opositoras obedecen a que están pensando en regresar al gobierno y “si queda eso establecido en la Constitución, como les gustan muchos los billullos, podrían ser juzgados, porque son muy ambiciosos, porque su dios es el dinero; entonces, no quieren que se lleve a cabo la reforma”.