as noticias que hablan de las medidas del Invea para contrarrestar la pandemia son pocas en este periodo en el que deberían ser más importantes que cualquier apetito económico de los dueños de antros y bares, quienes abren sus negocios muy a pesar de que eso podría significar la enfermedad y eventualmente la muerte de alguno de sus clientes.

El número de este tipo de negocios que ha cerrado la dependencia, de cualquier forma, no llega a la centena, y cada vez parece más claro que quienes se dedican a eso no tienen ningún miedo de las autoridades; es más, se burlan de ellas o las consideran tan débiles y sus ganancias tan importantes que se la juegan.

Y hay algunos de estos comerciantes que milagrosamente (prodigio que sólo sucede en la alcaldía Benito Juárez) han mantenido abiertos sus antros durante casi toda la crisis sanitaria, pese a las denuncias que han interpuesto los vecinos.

El ejemplo tal vez represente la situación de otros muchos lugares en los que no existe la ley o quienes tienen que ejercerla la ignoran, por las razones que sean, y permiten que esos focos de infección sobrevivan ante la crisis, cosa que no debería pasar inadvertida para las autoridades porque no es posible que las reglas se apliquen a unos y a otros no.

Nos referimos al bar que se encuentra en la calle Torres Adalid 1409, colonia Narvarte, que según nos cuentan los vecinos carece de licencia de uso de suelo, de un programa interno de protección civil y de permiso de impacto vecinal, entre otros, pero funciona sin problemas. En un gobierno donde el distintivo es la honestidad valdría la pena no hacer pensar a la gente que todo ese discurso sólo era buena voluntad.

De pasadita

Hace apenas un par de semanas una gran compañera, Mayela Delgadillo, salió de su casa después de mucho tiempo de encierro por la emergencia sanitaria y el peligro que para su familia significa la posibilidad de un contagio.