ubió el petróleo. Ganaron las bolsas de valores. Bajó la cotización del dólar a 20 pesos con 21 centavos en bancos comerciales; en casas de cambio de la frontera norte a menos de 20 pesos. Energizó a los mercados el anuncio de los laboratoros Pfizer y BioNTech en el sentido de que desarrollaron una vacuna que previene el Covid-19 y es 90 por ciento efectiva. El 9 de noviembre –fecha que será memorable– las empresas farmacéuticas anunciaron que la vacuna es eficaz para prevenir casos sintomáticos de Covid-19. Es un resultado notable para una vacuna de primera generación. La vacuna Pfizer-BioNTech se basa en una tecnología conocida como ARN mensajero, o ARNm. Se inyecta material genético del virus en el cuerpo, que utiliza este material para crear una proteína que normalmente se ve en la superficie de las partículas del virus de Covid, lo que a su vez estimula el sistema inmunológico. Se está probando en un grupo étnicamente diverso de 43 mil personas y el ensayo aún no está completo. Es posible que la estimación de eficacia pueda cambiar a medida que se recopilen más datos, de acuerdo con Bloomberg. Quedan tres preguntas importantes sobre la vacuna. Una es la medida en que trabaja en personas mayores, uno de los grupos más vulnerables al Covid-19. Otra es si previene la infecciosidad (sigue siendo posible que una vacuna pueda impedir que alguien contraiga los síntomas del Covid-19, pero no impide que contagie a otros). Y su eficacia a largo plazo es totalmente desconocida. Aun así, no hay duda de que los hallazgos son enormemente positivos. Además, Pfizer dice que no han surgido problemas graves de seguridad en los ensayos en marcha, aunque se están recopilando más datos de eficacia, informa Bloomberg en su página digital.

Sanción y multa

La secretaría de la Función Pública sancionó a María Cristina García Cepeda, ex titular de la Secretaría de Cultura en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y a dos de sus ex funcionarios, por provocar un daño al erario al otorgar recursos para el proyecto Museo de Museos que nunca se concretó. El Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría de Cultura determinó que los ex servidores públicos incumplieron con sus responsabilidades al autorizar donativos por más de 59 millones de pesos a una asociación civil para la realización del proyecto Museo de Museos, en el Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, sin tener la autorización previa del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El OIC resolvió sancionar con inhabilitación por 10 años y multa resarcitoria de 19 millones 771 mil 154 pesos a cada una de las personas ex servidoras públicas de esa dependencia que tuvieron responsabilidad: su ex titular, el ex oficial mayor y la ex directora general de administración.

Twiteratti

La protesta contra Enrique Alfaro está en todo lo que da en este momento en Guadalajara. Uno de los que protestan dijo algo que es muy cierto. Hay muchos partidos políticos que sólo nos dividen, y al final esos partidos se unen para seguir robando, y seguir abusando al mexicano de a pie. Escribe @Aleferruzcal

