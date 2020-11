Tampoco se registran los pagos al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot). Por lo que, a falta de apoyo por parte de la sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México, se alzan versiones de una demanda colectiva por incumplimiento de contrato. Pero, sobre todo, se busca conocer a dónde fue el dinero retenido para Infonavit, Fonacot y demás prestaciones, explicó uno de los trabajadores.

Trabajadores aseguran que en una década el reparto de utilidades no se dio más que en un año y el estado de la aerolínea decayó bajo la dirección de William Shaw.

Poco a poco las prestaciones han ido diezmando, un seguro de gastos médicos mayores, una compensación por separación, caja de ahorro que también se congeló hasta enero; y ahora incluso aquellas que son de ley, sin que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se haya pronunciado, explicó uno de los pilotos consultados.

Sobre lo que sigue, no hay consenso entre los trabajadores. Sobre una huelga: es un proceso muy largo y cabe la posibilidad de que en algún momento nos paguen . Para otro: No hay confianza, ni en la empresa ni en el sindicato. No hay huelga y no hay dinero .

A solicitud de los trabajadores, sus nombres fueron reservados por temor a represalias.