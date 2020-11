▲ El pasado 3 de noviembre, integrantes de la sección 15 del sindicato de la CTM que representa a empleados de Interjet se manifestaron para exigir el pago de salarios y prestaciones atrasados. Este lunes expresaron que la aerolínea sigue sin liquidar las deudas y muchos de los trabajadores no cuentan con fondos para lo más básico. Foto Yazmín Ortega Cortés

Hemos estado afortunadamente con gente extraordinaria, desde los arrendadores hasta los bancos e inclusive el propio gobierno de algunos adeudos naturales de impuestos, y estamos completamente de acuerdo, si se deben impuestos se tienen que pagar, no se deben pedir condonaciones ni nada, solamente se debe pedir el apoyo para que te ayuden a terminar de pagar y se han logrado hacer algunos acuerdos para liquidar la totalidad de la deuda, , dijo.

Al participar en la 18 Cumbre de Negocios calificó de una equivocación y como penosas las declaraciones hechas por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que la semana pasada llamó a no comprar boletos de la aerolínea.

Interjet empezó una restructura hace tres años, la aviación es un negocio complicado, lo difícil fue que a la mitad de ese proceso nos tomó por sorpresa el Covid-19 y eso complicó algunas negociaciones financieras que se habían logrado, como es natural, todo mundo retomó los contratos anteriores , recordó.

Sobre las declaraciones hechas por la Profeco de no comprar boletos de la aerolínea, Alemán Magnani aseguró que esta dependencia tiene la capacidad en reponer los daños a los consumidores una vez que se causaron o tiene la obligación de ir a ver a las empresas para asegurar que no vaya a haber daños, pero de ninguna manera puede decir que no se compren boletos de empresas mexicanas.

Fue una equivocación, creo que el gobierno ya está viendo eso, porque es muy penoso que algún funcionario diga que no compres algo de una empresa mexicana anticipando su propio futuro, yo también puedo ser un gran futurista si digo que vas a quebrar y le pido a todos que no te compren , precisó.