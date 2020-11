Alma E. Muñoz

Enviada

Periódico La Jornada

Lunes 9 de noviembre de 2020, p. 4

Macuspana, Tab., Tras la intensas lluvias y el desfogue de la presa Peñitas, este municipio –del que es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador– sufre una de las peores inundaciones de los últimos años y los pobladores denunciaron la falta de apoyos gubernamentales.

En un recorrido, aseguraron que entre los mismos vecinos se coordinan para rescatar personas, enseres y animales. Ángel Albino Moreno, lanchero, explicó que lleva dos días ayudando a la gente, primero en la colonia El Castaño, donde el nivel del agua supera el primer piso de una casa, y ayer dedicó el día a sacar a gente de sus casas, con lo indispensable y mascotas.

Con el temor de que aumente el caudal del río Puxcatán, decenas de pobladores dedicaron el fin de semana a resguardar sus pertenencias.

José Guzmán, después de transportar en una lancha a su familia, manifestó que perdió todos sus enseres. “Todos mis muebles, refrigerador, estufa, todo se nos perdió … Aquí no hemos tenido ninguna ayuda por parte del gobierno” ni se ha levantado ningún censo, sostuvo.

Albino Moreno explicó que el sábado, alrededor del mediodía, el nivel de la inundación creció unos 10 centímetros. Es que los bordos ya rompieron los diques , afirmó, y señaló que a diferencia de otros años, esta vez el agua “puede llegar hasta el pecho. Desde 15 años pa’cá no habíamos visto esto… Esperamos que nuestro Presidente nos mande ayuda”.