J

oe Biden comenzó a moverse como presidente electo y prepara un plan para frenar la pandemia de coronavirus mientras el presidente Donald Trump sopesa los desafíos legales y hasta ahora se ha negado a aceptar su derrota. Anoche iba a presentarse en televisión a cuestionar el supuesto fraude de los votos por correo. Biden anunciará hoy el grupo de trabajo de coronavirus, su primer paso desde que fue declarado ganador de la carrera presidencial el sábado. También se pondría hoy mismo en contacto con líderes republicanos y demócratas en el Congreso para discutir un nuevo paquete de alivio económico para familias y empresas, tratando de que se materialice antes del 20 de enero, cuando tomará posesión. El sector financiero está pendiente de la formación de su equipo económico; algunas figuras del gobierno de Barack Obama volverán a la administración. El ex vicepresidente se mueve con la seguridad de que el conteo le asigna 306 votos en el colegio electoral, muy por encima del umbral de victoria de 270. Pero Trump ha reclamado el triunfo alegando un proceso ilegal generalizado, sin ninguna evidencia hasta ahora.

Pendenciero

La votación popular da una idea del rechazo de los ciudadanos al presidente pendenciero y buscabullas. Biden le ganó por más de 4 millones de votos, a reserva de contabilizar los que se siguen computando. Obtuvo 75 millones 241 mil 784 contra 70 millones 818 mil 286 de Trump. Armó camorra con los líderes de su propio partido, despidió gente de su equipo al por mayor, son memorables sus peleas con The Washington Post, The New York Times y la cadena de televisión CNN; humilló a las minorias, exaltó a los supremacistas, eso por mencionar algunos de los muchos frentes que abrió. También riñó con los jefes de Estado que tradicionalmente han sido aliados: Canadá, Gran Bretaña, Francia y Alemania. De ahí que Trudeau, Johnson, Macron y Angela Merkel se apresuraran a felicitar al nuevo presidente. Los encontronazos con el líder chino Xi Jinping derivaron en una guerra tarifaria que seguramente Biden tendrá interés en amortiguar. Uno de los pocos jefes de Estado que no lo han felicitado es el ruso Vladimir Putin. Su aliado en la Casa Blanca se va y seguramente estará previendo tiempos complicados. En fin, Estados Unidos y el mundo se liberaron de un loco peligroso. Le vienen tiempos complicados en temas fiscales y negocios turbios que hizo al amparo del gobierno.