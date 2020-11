Todavía no nos han silenciado , expresaron los actores a lo largo del montaje, a la vez que manifestaron que a los gorilas no les gusta la rebeldía .

No nos han silenciado

Cantaron al unísono: Decimos que estamos hartos, pero no hacemos nada, el que no transa no avanza y todos somos... iguales; México, lindo y podrido, lleno de desigualdad... esto tendrá que acabar; que digan que estoy dormido, es lo que hay que cambiar, México lindo y podrido, basta de impunidad .

Esta revista teatral, de la compañía Carroñeros, significó un gran reto, pues se integraron distintas disciplinas a través del lenguaje teatral, al combinarlo con el audiovisual, en el que la manera de trabajar cambia respecto de lo actoral, la dirección, el espacio escénico y la música.

Longoria ya había comentado: La pandemia nos ha obligado a reinventarnos y nosotros no quisimos dejar de crear; lo más divertido ha sido experimentar el juego con la cámara, además de que ha sido un gran reto la relación actor-cámara .

Los alumnos de la Escuela Nacional de Arte Teatral adaptaron su departamento y cada uno de los espacios para mostrar en sketches a prostitutas guatemaltecas, una cabeza ensangrentada que perteneció al narco (que relata todos sus crímenes en su vida), a un sacerdote pederasta o a una familia corrupta de la clase política mexicana. Se recorre, en plano secuencial, todo el lugar, con el ojo de la cámara.