E

l rastro del combate a la pandemia y el que habría de corresponder a la recuperación económica no han seguido rutas paralelas, aunque así debía serlo. El secretario Herrera ha dicho en más de una ocasión: o ponemos bajo resguardo al bicho y su cauda enfermiza o la economía no podrá reponerse sostenidamente. Y para esto no parece haber camino corto ni cuchareo de estadísticas o conceptos; sin disciplina social efectiva no hay manera y, para eso, se necesita con urgencia ejemplo y liderazgo en la cumbre.

Lo anterior califica e impone criterios a los brotes de actividad económica y del empleo que han llevado al gobierno a empezar su festejo. Sin caer en triunfalismos insensatos, ciertamente, pero celebración ha habido y hasta intentos de revivir el fantasma de una recuperación pronta y aguda, la famosa V de la victoria de la que presumiera Trump y que el presidente López Obrador presentara en algún momento como su apuesta más segura.

Con la globalización el mundo dejó de ser ancho y ajeno, pero las convulsiones posteriores al festín de fin de siglo han cubierto el panorama de bruma y nubes negras. Tiempo nublado veía el poeta Paz, ahora habría que admitir que es más bien oscuro. Reconocer la prevalencia de estas nefastas tendencias debería ser inicio de todo ejercicio que busque ir más allá de la prospectiva lineal para hacer espacio a la reflexión política con fines de proyección estratégica. Lo que hoy no se hace en México.

Pensar y tratar de mirar hacia adelante, con ambiciones de superación de la realidad, solía ser ejercicio socorrido por la política y los políticos. Tecnocráticos o no, esos juegos daban a nuestros escenarios una perspectiva mayor y compleja a la vez que inspiraban el trazado de planes y programas para una acción política más allá de lo inmediato.