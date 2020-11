Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Domingo 8 de noviembre de 2020, p. 9

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Mario Delgado y Citlalli Hernández, determinó iniciar negociaciones con los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), con objeto de construir una alianza electoral que enfrente las exigencias del proceso en ciernes. El mensaje a los integrantes de la actual primera fuerza política en el país fue de unidad, apegados a las premisas: no mentir, no robar y no traicionar.

El Partido del Trabajo acompañó a Morena en la elección federal del 2018, mientras que el PVEM cuyo historial demuestra un vaivén de la derecha a la izquierda, con su resplado al PAN con Vicente Fox, después al PRI con Enrique Peña, y ahora colocándose como fuerza aliancista de Morena, a un costado de Mario Delgado, tanto en la Cámara de Diputados, como en la nueva dirección morenista.