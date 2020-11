De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 8 de noviembre de 2020, p. 8

La consulta popular promovida por Yeidckol Polevnsky, ex dirigente de Morena, para someter a juicio a ex presidentes, no cumplió con el requisito de reunir firmas de apoyo de 2 por ciento de quienes integran la lista nominal, al llegar únicamente a 0.06 por ciento.

El Instituto Nacional Electoral (INE) explicó que el listado nominal con fecha de corte al 7 de octubre pasado, era de 91 millones 200 mil ciudadanos. Los promoventes del ejercicio deberían demostrar el respaldo de 2 por ciento, lo que representa un millón 825 mil personas. Pero tras la verificación de los apoyos que realizó la Dirección del Registro Federal de Electores, se observó que sólo reunieron 55 mil 930 firmas, es decir, 0.06 por ciento.

En un comunicado, el INE señaló además que en la revisión se detectaron registros que fueron dados de baja por defunción y duplicados.