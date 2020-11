A solas, Lázaro se acerca a la vitrina, observa la fila de muñecas y habla como si Delia, su mujer, aún estuviera a su lado: Las llamabas mis niñas. Las trataste como si fueran nuestras hijas y me contagiaste tu amor hacia ellas. No era necesario pedirme que las cuidara si te pasaba algo, pero lo hiciste muchas veces, sobre todo al final de tu enfermedad. Te juré que lo haría y lo he cumplido. Espero seguir haciéndolo por mucho tiempo, pero ahora, quién sabe. Desde febrero nos llegó la pandemia. Es algo muy peligroso, en especial para las personas de mi edad. Podría contagiarme y morir. Cuando lo supe pensé: ¿qué sucederá con las niñas cuando ya no esté? No me quedan familia ni amigos; no tengo a quién recurrir .

Lázaro entra a la recámara para cerciorarse de que todo haya quedado en orden. Es la primera vez en meses que no hay ropa ni periódicos regados por el suelo. Satisfecho, se dirige a Sonia: ¿Por qué me parece que el cuarto está más amplio? Es que pasé el silloncito a la esquina. Usted me dice si lo devuelvo adonde estaba. No, déjelo allí. ¿Ya sacó la charola y las tazas? No, pero ahorita lo hago. Es cosa de un minuto .

Lázaro se mesa el cabello en repetidas ocasiones, como siempre que está indeciso: “Estuve pensándolo mucho y al fin encontré el mejor sitio donde tus niñas pueden estar. Es el Museo de los pequeños tesoros . Pensaba ir a visitarlo en diciembre, pero no pude; después vino la pandemia. Llevo meses sin salir, pero en cuanto se componga la situación te prometo que iré para ver cómo están tus niñas. Tocaron, creo que es la señorita del museo... ¿Por qué Sonia no abre?

IV

Lázaro se encuentra ante la mesa de centro donde hay un florero, una jarra, dos tazas y un plato con galletas. Al verlo preocupado, Sonia se esfuerza por tranquilizarlo: Aunque no lo crea, hay muchísimo tráfico, y eso que muchas personas no salen. No se apure, su visita ya debe venir en camino y no tardará en llegar. Hicieron una cita formal, ¿o no? Eso creí, pero veo que me equivoqué , responde Lázaro en tono desolado. ¿Quiere que mientras le sirva un cafecito? Me parece que tocaron. Ve a ver.

Sólo por darle gusto, Sonia se asoma al corredor: No hay nadie. Se lo figuró. Al cerrar la puerta, ve clavados en ella la palma bendita, la imagen de la Virgen de Guadalupe y una imploración bordada sobre cuadrillé. Me encanta. ¿Lo hizo su finada? Sí, colgó todo eso en la puerta para ahuyentar a los ladrones. Eran otros tiempos, creíamos que lo peor que podía ocurrirnos era sufrir un asalto... Ahora sé que hay cosas mucho más terribles, como la que ahora nos está acabando. Muchas personas piensan... Pst, cállese. Ahora sí tocaron. ¿Cómo de que no? ¿Piensa que estoy loco?

Sonia se acerca a Lázaro, pero no se atreve a sentarse a su lado: No lo pienso, pero me preocupa que se mortifique tanto. Aunque la persona a la que espera sea muy importante o un familiar... No es nada mío, es una persona que viene del museo a donde pienso donar a las niñas. Allí no correrán peligro cuando se queden solas. Le prometí a mi esposa cuidar de ellas, y lo haré hasta el fin. Eso quiere decir que las niñas, como usted dice, se irán pronto? No sé cuándo exactamente porque hay requisitos, trámites, papeles que están pendientes, pero se irán, si no al museo, a otra parte.

Sonia escucha el timbre del celular que guarda en la bolsa de su vestido y contesta: Sí, señora Lety, ya lo sé, discúlpeme. Es que se me juntó el trabajo, pero ya voy para allá. Guarda el teléfono y se disculpa: Me tengo que ir. En la casa de mi otra patrona me están esperando, pero si me necesita, me quedo. No, gracias. Váyase tranquila. Sonia corre a la cocina. En segundos reaparece con el cubreboca puesto y se dirige a la puerta: ¿Oiga, y cuando se vayan las niñas, ¿qué pondrá en la vitrina? Para usted, y hasta para mí, será muy triste mirarla vacía.

Lázaro permanece inmóvil observando las flores y oyendo los pasos que se alejan hasta que al fin reinan la quietud y el silencio en la casa. Imagina que todo será así cuando él ya no esté.